Adı Holocheck. Hologram ve kontrolden yola çıkılarak türetilen bu isim bir cihaz ve yöntemi simgeliyor. İstanbul Tıp Fakültesi’nde Çocuk Cerrahi Uzmanı Doktor Mürsel Haspulat tarafından 2017 yılında bir fikir olarak ortaya çıktı ve tıp öğrencisi Funda Karagöz ile birlikte geliştirildi. Sistem basit ama etkili. Yapay zekâ destekli; sanal gerçeklik gözlükleri ve hologram teknolojisini içinde barındırıyor. Hastaya uzaktan müdahale edebilmenin yanı sıra tıp öğrencilerinin sanal hasta üzerinde eğitim görebilecekleri proje Türkiye Teknoloji Festivali’nde “Eğitim Teknolojileri” alanında Türkiye finalisti oldu.

Peki, nedir Holocheck?

Proje aslında pilotların eğitim gördükleri uçuş simülatörleri ile aynı mantığa sahip. Tıp öğrencileri sanal gerçeklik ile holografik hastalar üzerinde bu sistem sayesinde eğitim görebilecek. Sanal ortamda hastanın muayenesinden tıbbi müdahalelere kadar seçenekler sunacak olan sistemin başka yetenekleri de var.



Uzaktan ameliyata destek mümkün olacak

Proje uzaktaki uzmanlara müdahale şansı da sunacak. Muayene veya ameliyat sırasında, operasyonu yürüten uzman, uzaktaki meslektaşlarından yardım alabilecek. Mesafeleri ortadan kaldıracak bu sistemi tasarlarken Mürsel Haspulat yeterli deneyim alamayan tıp öğrencilerinden yola çıkmış.

“2015’te yaptığımız yeni mezun anketlerimizde gördük ki yeni mezun doktorların, yani zorunlu hizmete gidip insanları muayene eden doktorların yaklaşık yüzde 60’ının kalp krizi, göğüs ağrısı gibi acil durumlarda kendilerini yetersiz hissettiğini saptadık. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşünmeye başladım.”

Doktor Haspulat’ın aklına basit ama etkili olabilecek bu yöntem katıldığı bir kongrede gelir.

“2016 yılında katıldığım bir kongrede tıbbi hatalardan dolayı dünyada çok fazla insanın hayatını kaybettiğini gördüğümde aklımda canlanmaya başladı. Havacılık alanında bir uçak kazası olunca simülasyonlar önem kazandı ama tıp eğitiminde yeteri kadar yer bulmamıştı. 2016-2017 yıllarında da arttırılmış gerçeklik teknolojisi dünyaya gözlük bazında yeni çıkıyordu. Biz de hologram hasta üretelim tıp öğrencileri hologram hasta üzerinde eğitim görsün, sonra sizi bizi muayene etsin şeklinde bir projeyle TÜBİTAK’a başvurduk. Türkiye’nin ilk arttırılmış ve karma gerçeklik laboratuvarını bir tıp fakültesinde yani İstanbul Tıp Fakültesi’nde kurmuş olduk.”

“Gereksiz test istemeler, yanlış yanı ve tedaviler son bulacak”

Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’den projesine büyük destek alan Haspulat’ın Holocheck ile ilgili büyük hayalleri var.

“Amacımız buradaki hologram üzerinden verilecek destekleyici eğitimlerle doktorları hastalara karşı daha yeterli ve daha güvenli bir şekilde hizmet verecek hale getirmek. Bu sistem ayrıca tıbbi hataları, gereksiz testleri, yanlış tanı ve tedavileri engelleyecek bir güvenlik sistemi olarak da hizmet edecek.”

Medikal Hologram, 2018 yılından beri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde seçmeli ders olarak müfredatta yer alıyor.

