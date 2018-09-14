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Mardin'de Gebe Eğitim Okulu açıldı

Doğum ve sonrasında bireyleri anneliğe hazırlamak için Mardin İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde "Gebe Eğitim Okulu" hizmete açıldı.

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Mardinde Gebe Eğitim Okulu açıldı

Mardin Sağlık Müdürlüğü bünyesinde "Gebe Eğitim Okulu" açıldı.

Doğumda ve doğum sonrasında anneliğe hazırlamak, karşılaştıkları sorunları en aza indirmek ve böyle bir süreçte en çok ihtiyaç duyduğu sağlık bilgisi ve duygu durum açısından iletişim sağlanması amacıyla Mardin Devlet Hastanesi bünyesinde açılan "Gebe Eğitim Okulu" hizmete başladı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, "sağlıklı gebe sağlıklı bebek" anlayışıyla başlatılan gebe okulunun temel hedefinin annelerin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gebelik ve doğum sürecini yaşaması, eşinin ve ailesinin de bu sürece katılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Gebe okuluna, 20 hafta ve üzeri gebelerin, egzersiz yapmaya engeli olmayan, riskli, ağır psikiyatrik bir hastalığı olmayan herkesin katılabileceğini belirten Yavuz, gebe okulunun birçok faydası bulunduğunu anlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, hizmet, Gebe Eğitim Okulu, gebe, doğum, anne
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