Türkiye Avrupa'nın en şişman ülkesi oldu

Dünya Sağlık Örgütü 2018 Avrupa Sağlık Raporu verilerine göre, Türkiye Avrupa’nın en obez ülkesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin yüzde 32’sinin obez olduğu anlaşıldı. Türkiye’yi yüzde 28,9 ile Malta ikinci sıradan takip ederken, üçüncü sırada yüzde 27,8 ile İngiltere yer aldı. Avrupa’da birinci sıraya yerleşen Türkiye’nin dünyadaki sıralaması ise 27’nci oldu.

Medyanın da gündeminde

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.

Gerçekleştirilen medya incelemesinde, 2017 yılı içerisinde obezite konulu 32 bin 400 haber yansıması tespit edilirken, bu sayı 2018 yılının ilk 8 aylık diliminde 21 bin 406 oldu.

Listenin sonunda Tacikistan var

Türkiye ve dünyanın en büyük sağlık sorunları arasında yer alan obezite konusuna medyanın da kayıtsız kalmadığı görüldü. Raporda, 51 ülke baz alınırken, ilk 10’da yer alan diğer ülkeler şunlar:

Macaristan, Litvanya, İsrail, Çekya, Andora, İrlanda ve Bulgaristan.

51’nci sırada yer alan ülke yüzde 14,2 ile Tacikistan oldu.

51 ülkenin obezite ortalaması yüzde 23,33 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA