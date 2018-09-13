Çocukları teknoloji bağımlılığından sporla koruyacaklar

AB hibe programı kapsamında kabul edilen "Çocukların Teknoloji Bağımlılığına Karşı Spor ve Fiziksel Aktivite" projesi çerçevesinde, Antalya Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

6-13 yaş arası çocuklar etkinlikte spor yaptı

Çocukların ve ailelerinin katıldığı programda, gelişen teknolojinin ve fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı. Yaşları 6 ile 13 arasında değişen çocuklar, etkinlikte spor yaptı.

Proje koordinatörü Bilal Çağlayan, HİS olarak hazırladıkları projenin, AB tarafından hibe programı almaya hak kazandığını söyledi.

Projenin Antalya ve Ankara'da uygulanacağını belirten Bilal Çağlayan, sporda gönüllü faaliyetleri teşvik etmek, sosyal etkinliklerle herkes için spora katılım ve spora eşit erişim yoluyla sağlığı artırmak, fiziksel aktivitenin önemi hakkında topluma eşit fırsatlar sunmak ve farkındalık yaratmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

Proje ortaklarının İspanya'dan Valencia Belediye Spor Vakfı, Romanya'dan Ulusal Spor Araştırma Enstitüsü ve Türkiye'den Antalya Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olduğunu belirten Çağlayan, Türkiye'de sporun yaygınlaşması ve bir kültür haline gelmesi için çalıştıklarını anlattı.

"Çocuklarımızın hareketli bir yaşama ulaşmasını sağlamak istedik"

Günümüzde akıllı telefonlar ve internet ortamıyla çocukların sokaktan uzaklaştığını belirten Bilal Çağlayan, şöyle konuştu:

"Hem ailelere hem de çocuklara ulaşarak, gelişen teknolojiye karşı hareketsiz bir nesil yetiştirmektense, neslimizi harekete entegre etmek için teknolojinin bir araç olduğunu düşündük. Teknoloji asla zararlı değildir. Biz doğru teknoloji kullanma metoduyla eğitim vermek ve çocuklarımızın hareketsiz yaşamdan, daha hareketli bir yaşama ulaşmalarını sağlamak istedik. Hareket, spor mutlaka önemli ama bilim ve teknoloji de çok önemli. Gün boyunca oturarak hareketsiz kalan çocuklarımızın sağlıklı bir nesil olması için hareket etmeleri konusunda gayret gösterdik."

Proje 30 Haziran 2019'da sona erecek.

Kaynak: AA