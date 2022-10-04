Bakımlı el ayakların sırrı tırnaklardan geçiyor. Düzgün bir şekilde kesilip törpülenen tırnaklar hem ellerin hem de ayakların görüntüsünü değiştiriyor. Bu işi profesyonel olarak yaptırmak isteyenler soluğu güzellik salonlarında alıyor. Ancak her uygulama gibi manikür ve pedikür yaptırırken de dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü basit bir gibi uygulama gibi gözükse de manikür ve pedikür, travmaya hatta enfeksiyona neden olarak hayatı zehir edebiliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkin Zindancı’ya manikür ve pedikür nedeniyle yaşanabilecek olası sorunları ve çözüm yollarını sorduk.

Manikür ve pedikür ehil ellerde yapılmalı

El ve ayak tırnaklarının bakımlı olmasının insanları olumlu etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Zindancı, “Manikür ve pedikür uygun şekilde yapıldığında da bizim ‘Hayır kesinlikle yaptırmayın’ dediğimiz bir şey değil. Yapılabilir, kişiyi daha iyi hissettirecektir daha bakımlı olacaktır, hatta bazı noktalarda önerilebilir bile. Özellikle bazı tırnak bozuklukları törpülenmeyle düzelebiliyor. Çevresindeki nasırlı dokular uygun şekilde düzeltildiğinde ayağın rahatlaması sağlanabiliyor. Tedaviye bazı olumlu katkıları bile oluyor” diyor.

Manikür ve pedikür yapılırken dikkatli olunması gereken konu, bu uygulamayı yapan kişilerin yetkinliği ve kullanılan malzeme… Prof. Dr. Zindancı, bu uygulamanın kesinlikle “ehil ellerde” yapılması gerektiğini söylüyor. Yani işin eğitimini alıp bunu sertifikayla belgelendirmiş olması şart. Sadece yapan kişinin değil manikür-pedikür yapılan merkezin de sertifikalı bir yer olması önemli.

[Fotoğraf: Depo Photos]

Travmaya sebep oluyor

Peki işin ehli olmayan biri bu uygulamayı yaparsa nelerle karşılaşılabilir. Prof. Dr. Zindancı’dan öğreniyoruz:

“Eğer kişi uygulamayı uygun şekilde yapmıyor ise elde ve ayakta travma gelişebilir. Yani kesi, sıyrık, yırtık ya da tırnakta kırık olabilir. Travma sonrasında enfeksiyon gelişebilir. Bu en çok ayak tırnaklarında görülüyor. Özellikle ayakkabılar içinde sıkışarak veya ayak deformitelerine bağlı olarak tırnaklarda şekil bozukluğu daha sık yaşanıyor. Ayak tırnakları fazla kalınlaşma ve buradaki manipülasyonlar sebebiyle daha kolay travmaya sebep oluyor. Travmayla birlikte bakteriler için giriş kapısı açılıyor. Eğer manikür ve pedikür yapılan kişilerde dolaşım bozukluğu, lenf ödem, varis gibi dolaşım bozukluğu hatta diyabete eğim, obezite gibi kolaylaştırıcı faktörler varsa burası deri altı enfeksiyonları için ciddi bir giriş kapısı oluşturabilir. Özellikle pedikürde dediğim hastalıklar zemininde daha sık bunu görüyoruz. Ama bu illa olacak diye bir kural yok.”

[Fotoğraf: Depo Photos]

Mantar sıkça görülen bir sorun

Manikür ve pedikür sırasında görülen bir başka problem de hijyene dikkat edilmemesi nedeniyle gelişiyor. İşlem için kullanılan materyallerin sterilizasyonunun her kullanımdan sonra yapılması gerekiyor. Buna dikkat edilmediği noktada da sorunlar baş gösteriyor.

“Aynı cihazların uygun şekilde dezenfekte edilmeden arka arkaya birkaç defa kullanılması bulaşıcı hastalıkların kişiden kişiye geçmesine sebebiyet veriyor. Burada da en sık mantarı görüyoruz. Mantar çok sessiz bir hastalıktır, ağrı-sızı yapmaz. Bazı bakteriler de yine bu şekilde bulaşıyor.”

Manikür-pedikür nedeniyle yaşanan bir başka durum da halk arasında dolama olarak da bilinen tırnak çevresindeki dokunun iltihabı... Tırnak batığını manikür ve pedikür sırasında oyarak çıkarma buna sebep olabiliyor.

[Fotoğraf: Depo Photos]

Tek kullanımlık aletler çözüm olabilir

Bu ve benzeri durumların önüne basit önlemler alarak geçmek mümkün. Eğer manikür-pedikür yapılan yerin uygun dezenfektasyon yapmadığı düşünülüyorsa ilk çözüm kullan at diye tabir edilen tek kullanımlık aletler… Bir diğeri ise uygulamayı yaptıracak kişinin kendi malzemelerinin kullanılması.

Peki manikür veya pedikür sırasında olası bir kesik ya da benzeri bir yaralanma olursa ne yapılması gerekiyor? Prof. Dr. Zindancı yapılması gerekenleri anlatıyor:

“Bir yerimiz çizildiğinde klasik yara bakımı yapıyoruz. Eğer küçük bir şey ise ilk önce pansuman yapıp antibakteriyel krem sürülmeli. Yara kabuklanana kadar bir plasterle ya da bir gazlı bezle kapalı tutulabilir. Eğer olay büyüyorsa hemen hekime danışmak gerekiyor.”