Koronavirüse yakalanan hastalarda iyileşme sonrası başka rahatsızların ortaya çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Bilim insanları, koronavirüsün insan vücudunda oluşturduğu hasarları da takip ediyor.

Çin'de yapılan bir araştırmaya göre bu virüs, hem böbreklerde hasar bırakıyor hem de kısırlığa neden olabiliyor.

Prof. Dr. Abdullah Armağan, virüsün hücrede üredikten sonra ve çoğaldıktan sonra bütün vücuda yayılabildiğini, kan yoluyla böbreklere ve testislere kadar inebildiğini söyledi.

Araştırmalara göre, koronavirüs tedavisi sırasında yoğun bakımda kalan hastaların yüzde 10'unda böbrek yetmezliği gelişti.

Virüs kısırlığı tetikliyor mu?

Bazı hastalarda sperm üreten hücrelerde koronavirüse bağlı enzimler görüldü. Bu da akıllara "koronavirüs kısırlığı tetikler mi" sorusunu getirdi.

Uzmanlara göre, genetik yatkınlığı ve kronik hastalığı olanlarda risk daha yüksek.

Prof. Dr. Abdullah Armağan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:

"Elbette enfeksiyonların tümü kısırlığı tetikleyebilir. Ama asıl kısırlığın nedenleri genetik faktörler. Bunun yanında elbette geçirilmiş hastalıklar testis tümörü olur. Bu arada şunu da belirtelim. Hem hepatit olsun hem korona olsun belki testis tümörüyle de karşı karşıya kalabileceğiz ileride. Bunu şimdilik bilmiyoruz."

Uzmanlar, koronavirüs tedavi sonrasında, herhangi belirti hissedenlerin gecikmeden ürologlara başvurmasını tavsiye ediyor.