Erken tespit, yakın takip, erken ilaç tedavisi, profesyonel sağlık takımı. Türkiye'de koronavirüsün yayılma hızının kontrol altına alınmasında "4T" yöntemi etkili oldu.

Artan test sayısı ile erken tespit sağlandı. Pozitif çıkan hastalara erken ilaç tedavisi uygulandı. Böylece yoğun bakıma daha az ihtiyaç duyuldu, yığılma engellendi. Temas zincirinin kırılması da yayılımın azalmasında etkili oldu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Bu hastalık yüzde 85-90 oranında çok iyi geçiyor ama yüzde 10'luk kısım yoğun bakımda kalıyor. Yüzde 10'luk kısım yormaz ama yüzde 90'lık kesime iyi bakamazsanız, yığılmalar olursa ne olacak? Belki onlar da yoğun bakım ihtiyacı olacak, yatış olacak bu iyi sağlandı" dedi.

"Domine taşı etkisi"

Tezer, Türkiye'de bunun çok güzel yapıldığını söyleyerek, şunları anlattı:

"Filyasyon işlerinde yüzde 93'lerin üzerinde temas ettiği kişilerin yakalandığını vurguladı. Bu çok önemli çünkü siz o kişileri toplumdan hemen ayıracaksınız ki onlar da pozitif çıkarsa onların da temas ettiklerini ayıracaksınız. Domine taşı etkisi dediğimiz bulaşıcılığı ortadan kaldırmanız için."

Bir hasta pozitif çıkınca o hastanın ailesi başta olmak üzere tüm yakınları izolasyona alındı. Son birkaç gün içinde temas kurduğu kişiler takip edildi. Onlara da test yapıldı, önlem alındı.