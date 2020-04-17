Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Filyasyon ile virüsün yayılma hızı kontrol altına alındı

Koca “Virüsün yayılma gücüne karşı şu anki şartlarda yayılma hızını kontrol altına almaya başlamış durumdayız. Peki bu nasıl oldu? İşte bugünün asıl gündemi bu. Filyasyon kelimesini bu süreçte çok duydunuz. Bu, ağırlıklı filyasyonla oldu. Bu kelimeyi ileriki günlerde unutmayacaksınız. Belki de filyasyon biz hekimlerin dilinden sizlerin gündelik hayatına karışacak. Bu kelime, bunu hak ediyor.”

Peki, Filyasyon nedir?

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında vakaların bildiriminden sonra hastalık etkenini, kaynağını, bulaşma yolunu saptamak ve korunma ve kontrol önlemlerini almak amacıyla yapılan saha incelemesidir.

Bu inceleme sırasında vaka ile teması olanlar da koruma ve kontrol önlemlerine dahil edilir.

Saha İncelemesi (Filyasyon): Saha incelemesi (filyasyon) vakanın bildirimi sonrasında kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır.

Vaka görüldüğünde filyasyon çalışması gerektiriyorsa hastalık geriye doğru taranır. Filyasyon çalışması kapsamında, vakanın kaynağını bulmak ve belirlemek için çalışmalar yapılır. Hasta ve hastayla teması olanlar da dahil koruma altına alınması önlemleri uygulanır.

Türkiye’deki filyasyon süreci

"Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir." bilgisini veren Koca, "Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtarılmaktadır." dedi.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

Bakan Koca, "Bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit edildi. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır." ifadelerini kullanarak, Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısının 4 bin 600 olduğunu kaydetti.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

Saha İncelemesi (Filyasyon) ekipleri nasıl belirlenir?

Bir salgında saha incelemesine başlamadan önce ilk yapılması gereken bu incelemede kimlere ihtiyaç olduğunun saptanmasıdır. Buna salgının niteliğine göre karar verilir.

Bu amaçla oluşturulacak ekibin içinde:

- Bulaşıcı hastalıklar şubesi çalışanları

- Toplum sağlığı merkezi çalışanları

- Çevre sağlığı teknisyeni

- Varsa halk sağlığı uzmanı

- Klinisyen

- Veteriner hekim

- Laboratuvar çalışanı

- Varsa ya da ulaşılabiliyorsa konuyla ilişkili diğer teknik uzmanlar yer alabilir.