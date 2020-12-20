Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) seyri kişiden kişiye değişiyor. Kimileri ayakta tedavi görürken, kimileri de hastalığı ayakta atlatıyor.

Bilim insanları bu durumun genetikle ilişkili olabileceğine dair araştırmalar yayınladı. Ancak uzmanlar, bir çalışmanın bulunmasının bunun var olduğunu göstermediği görüşünde.

Testlerin kesin sonuç verdiğine dair veri yok

Bu araştırmalara dayanarak bazı merkezlerde yüksek fiyatlarla genetik testler yapılıyor. İddia bu testlerin koronavirüse yatkınlığı ortaya çıkardığı. Ancak genetik testlerin kesin sonuç verdiğine dair veri yok.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Ergün, "Araştırma ise hiçbir problem yok. Bununla ilgili araştırma yapılabilir ama bunu sunmanın doğru olduğunu düşünmüyorum" dedi.

'Yatkınlık yok' sonucu önlemler konusunda rehavete neden olabilir

Uzmanlara göre bu testleri yaptırmak riskli de olabiliyor. Prof. Dr. Ergün, şunları söyledi:

"Bu araştırma amacıyla yapılıyorsa hiçbir sorun yok. Bundan net bir sonuç çıkarıp da hastalara buna yatkınsınız ya da değilsiniz diye bir sonuç çıkarmak şöyle olabilir; mesela siz dirençli çıktınız yani yatkın çıkmadınız. O zaman daha rahat mesela maskesini takmayabilir, mesafe kuralına uymayabilir, hijyene uymayabilir."