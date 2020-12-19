Sağlık Bakanlığı 19 Aralık koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 173 bin 132 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 22 bin 195. Bugünkü hasta sayısı 4 bin 2 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 25 bin 516.

Son 24 saatte 241 hasta vefat etti, 25 bin 516 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 22 milyon 280 bin 635, toplam vaka sayısı 2 milyon 4 bin 285, toplam vefat sayısı 17 bin 851, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 501, hastalarda zatüre oranı %2.9, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 779 bin 68 oldu.