Kyodo ajansının haberine göre, Şikoku bölgesindeki Tokuşima eyaletinin Awa şehrinde tespit edilen vaka sonrası yaklaşık 10 bin tavuk itlaf edildi. Son tespit edilen vaka ile birlikte kasım ayı başından bu yana Japonya genelinde 12. kuş gribi vakası yaşandı.

175 bin tavuk alıkonuldu

Tokuşima Valiliği ise Awa'daki çiftliğin 3 kilometre çevresinde yer alan 10 çiftlikte 175 bin tavuğun alıkonulduğunu açıkladı. Tavukların dolaştırılması, yumurta nakliyatı ve 10 kilometre çapına sevk edilmesi yasaklandı.

Valiliğe destek vermesi amacıyla Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilileri bölgeye sevk edildi.

Valiliğe göre Tokuşima'da bulunan 44 çiftlikte 665 bin tavuk besleniyor.

Kasım ayında Kagawa'daki vaka sonrası Fukuoka, Hyogo, Miyazaki, Nara, Hiroşima, Wakayama, Oita, Okayama, Shiga ve Koçi eyaletlerinde kuş gribi vakaları tespit edilmişti.