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Koronavirüs test sonuçlarına eNabız'dan ulaşılabilecek
Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilecek.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, koronavirüs testi yaptıran vatandaşların test sonuçlarına E-Nabız uygulamasından ulaşabileceği bildirildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:54
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