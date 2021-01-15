Sağlık çalışanlarından sonra diğer grupların aşılamaları başlayacak.

Bazı gruplara ilk etapta aşı yapılmayacak.

Kimler aşı olamayacak?

Son altı ay içerisinde hastalık geçirenlerin aşılanmasına gerek olmadığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Bu süreçte tabii ki vücudun antikor gibi bir yanıt verebilmesinin yanı sıra hücresel bir immünite de söz konusu. Eğer hasta endişeleniyorsa durumundan, aşı için başvurabilir altı aydan sonra bir sakınca yok" dedi.

Prof. Dr. Turan, antikor düzeyi düşenlerin aşı başvurusunda bulunabileceğine de vurgu yaptı.

'Hamileler ve 18 yaş altı, yeterli veri olmadığından aşılanmayacak'

Hamileler ve 18 yaş altı gruba dair yeterli çalışma olmadığı için aşılanmayacak.

Turan konuyla ilgili şunları aktardı:

"Bütün aşı çalışmalarında 18-59 yaş arası aşılanarak çalışmalar gerçekleştirildi. Veriler oradan geliyor ,o yüzden biz 18 yaş altına aşı yapmama kararı aldık. Çünkü yeterli veri yok. İleri yaşa gelince 65 yaş üzerinde yapılan aşılamaların immün yanıtının koruyuculuk oranının bir miktar zayıf olacağını biliyoruz, o yüzden bu grup hastalarda aşılamayı istiyoruz. Azda olsa koruyuculuk olacağını düşündüğümüz için."

Belirti gösterenlere önce test, sonra aşı

Aşı randevusu alıp belirti gösterenlere ise test yapılacak. Sonucu negatif çıkarsa aşı yapılacak.