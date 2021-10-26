Koronavirüs, anksiyete ve depresyonu tetikledi
Koronavirüs sadece insan hayatını tehdit etmiyor. Psikolojik etkileri de azımsanmayacak kadar fazla. Aşılama öncesinde anksiyete ve depresyon vakalarında artış vardı. Uzmanlar aşılanma süreci ile bu vakalarda azalma olduğuna dikkati çekiyor.
Salgınla mücadele edebilmek için evlere kapanıldı, sosyal hayata ara verildi.
Koronavirüsle mücadele ederken kişilerde anksiyete ve depresyon görülme sıklığı da arttı.
Aşılanmayla kaygı semptomları azaldı
Psikiyatr Prof. Dr. Ali Bozkurt, "Kaygı bilinmeyene karşı korkudur. Korona biliniyor gibi görünse de yakalandığınızda ne gibi sonuçlara yol açacağı konusunda tam fikrimiz yok. Buna bağlı anksiyete ve depresyon ataklarının varlığını gözlemledik" dedi.
Ancak aşılanmanın etkisiyle insanlardaki kaygı semptomları da azaldı.
Aşılanan kişiler kendini öncesine göre daha güvende hissetmeye başladı.
Uzmanlardan "rehavete kapılmayın" uyarısı
Aşının koronavirüse karşı en önemli silah olduğuna dikkati çeken uzmanlar aşı olanları ise rehavete kapılmamaları konusunda uyarıyor.
Haber: Cansu Doğan
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