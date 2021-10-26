Salgınla mücadele edebilmek için evlere kapanıldı, sosyal hayata ara verildi.

Koronavirüsle mücadele ederken kişilerde anksiyete ve depresyon görülme sıklığı da arttı.

Aşılanmayla kaygı semptomları azaldı

Psikiyatr Prof. Dr. Ali Bozkurt, "Kaygı bilinmeyene karşı korkudur. Korona biliniyor gibi görünse de yakalandığınızda ne gibi sonuçlara yol açacağı konusunda tam fikrimiz yok. Buna bağlı anksiyete ve depresyon ataklarının varlığını gözlemledik" dedi.

Ancak aşılanmanın etkisiyle insanlardaki kaygı semptomları da azaldı.

Aşılanan kişiler kendini öncesine göre daha güvende hissetmeye başladı.

Uzmanlardan "rehavete kapılmayın" uyarısı

Aşının koronavirüse karşı en önemli silah olduğuna dikkati çeken uzmanlar aşı olanları ise rehavete kapılmamaları konusunda uyarıyor.

Haber: Cansu Doğan