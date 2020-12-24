Havalar soğudu, koronavirüsün de etkisi ile bağışıklığı güçlendiren meyvelere ilgi arttı.

Antioksidan özelliği ile bilinen mandalina en çok rağbet gören meyvelerden...

A,B,C vitaminleri, kalsiyun, potasyum ve fosfor bakımından zengin

Rize'de yetişen Satsuma mandalinası C vitamini bakımından oldukça zengin. Meyve bu özelliğiyle bağışıklık sisteminin koruması ve güçlendirilmesine önemli katkı sağlıyor.

Gıda Mühendisi Gül Tuğçe Evren, mandalinanın C vitamininin yanı sıra, A-B vitaminleri, kalsiyum, potasyum ve fosfor bakımından zengin olduğunu söyledi.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Hasadı devam eden satsuma mandalina hastalıklara karşı vücudun direncini artırıyor. Farklı aroması ve kolay soyulabilmesi ile de tercih ediliyor.

Toplanan mandalinalar, Karadeniz sahil yolu boyunca açılan tezgahlarda satılıyor.