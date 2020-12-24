Boyalar, makyaj malzemeleri ya da sentetik ürünlerde...

Hayatımızın her alanında yer alan plastikleri sadece kullanmıyoruz. Farkına varmadan solunum ve ağız yoluyla da plastiklere maruz kalıyoruz. Bu duruma son dönemde daha sık rastlanıyor.

Plasentada mikroplastik görüldü

Hatta ilk kez "mikro" plastiklere bebek plasentasında da rastlandı.

İtalya'da yapılan bir çalışmada 6 anne adayı incelendi.

4 bebeği sarmalayan plasenta yapısında mikroplastik tespit edildi.

'Uzun vadede ciddi sorunlar yaratabilir'

Mikroplastiklerin henüz insan üzerindeki etkisi net bilinmiyor.

Uzun vadede ciddi sorunlar ortaya çıkabileceğini aktaran Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu, "Vücut onu yabancı bir cisim olarak algıladığında bağışıklık sistemi devreye giriyor. Lokal olarak özellikle o bölgede bağışıklık hücrelerini aktive ettiğine alerjik reaksiyonlardan tutun da gelişme geriliği ve gebelikte hipertansiyon gibi birçok şeye neden olabilir" dedi.

Özellikle anne adaylarının bu plastiklerden kaçınması öneriliyor.