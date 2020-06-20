Sağlık Bakanlığı Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, özellikle son dönemde kene ısırmasına bağlı artan KKKA hastalığı vakalarını değerlendirdi.

Prof. Dr. Tezer, yıllardır Türkiye'de bu hastalığın mevcut olduğunu belirterek, "Havaların ısınmasıyla birlikte aç bir durumda olan keneler toprağın altından yüzeylere çıkarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanları yakalayarak onlardan beslenmeye çalışırlar. Ayrıca oralarda çalışan insanlar da aç olan ve hastalık virüsü taşıyan keneler tarafından yakalanıp ısırılmasının neticesinde bu virüse yakalanma durumları olabiliyor" dedi.

"Vücudun yumuşak bölgeleri kontrol edilmeli"

Kene ısırmaları sonucunda bulaşan virüse karşı korunmanın çok önemli olduğunu ifade eden Tezer, şunları söyledi:

"Özellikle kenelerin yoğun oldukları yerde bulunup çalışan insanlar çizme giymeli. Fakat piknik için gidiliyorsa özellikle beyaz giysiler tercih edilmeli ki üzerine yapışıldığı zaman kene görülebilsin. Ayrıca pantolon paçaları çorabın içerisine sokulmalı ki kenenin cilt ile herhangi bir teması olamasın. Onun dışında özellikle piknik alanlarından eve döndükten sonra yapacağımız ilk işlem çocuğumuzun ve kendimizin kenelerin tutunabileceği vücudun yumuşak bölgeleri olan koltuk altı, kulak memesi gibi yerlerin kontrol edilmesi olmalı."

"Çıkarmada gecikmemek önemli"

Prof. Dr. Tezer, vücuda herhangi kene yapışmasında kişinin çıkarma işlemini kendisinin yapabileceğini söyleyerek, "Kene vücuda yapışmış ise çıplak elle olmamak şartıyla kişi kendisi keneyi çıkarıp sağlık kuruluşuna başvurusunu gerçekleştirebilir. Yani kişinin kendisi bir aparatı varsa aparat yardımı ya da tülbentle o keneyi yapıştığı bölgeden çıkarıp hemen yakın bir sağlık kuruluşuna başvurabilir. Ama önce ilk kendisinin çıkarma işlemini gerçekleştirmesi gerekir. Burada gecikmemek oldukça önemli" dedi.