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Sağlık
AA 24.09.2023 17:00

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 4,5 kilogramlık kitle çıktı

Konya'da karın ağrısı, şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran 43 yaşındaki kadının karnından 4,5 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 4,5 kilogramlık kitle çıktı
[Fotograf: AA]

Merkez Selçuklu ilçesindeki Farabi Hastanesine giden kadının muayenesinde, karnında kitle olduğu tespit edildi.

Tetkiklerin ardından ameliyata alınan hastanın karnından, 4,5 kilogram ağırlığında kitle alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatih Yağbasan, gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun 5 saat sürdüğünü söyledi.

Hastanın karnında 6 aylık hamile büyüklüğünde şişliğinin olduğunu aktaran Yağbasan, "Ultrasonda yaklaşık 25 santimetre büyüklüğünde miyom kitlesinin rahim arkasında oluştuğunu, bunun da karın içini doldurduğunu tespit ettik. Detaylı bir inceleme başlattık. MR ve rahim içi biyopsi işlemlerini tamamladık. Bu tür kitlelerin kötü huylu olabileceğini düşünüp yumurtalık ve rahimle beraber çıkarılmasına karar verdik. Herhangi bir organa zarar vermeden cerrahi operasyonu başarılı bir şekilde tamamladık." diye konuştu.

Yağbasan, ameliyatı, hastanenin Genel Cerrahi Doktoru Prof. Dr. Mehmet Metin Belviranlı ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akın Yolaş ile gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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