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Sağlık
AA 18.03.2024 10:14

Kapalı yöntem ile aort anevrizması tedavisi yapıldı

Siirt'te nefes darlığı çeken hastaya, karın boşluğu içerisinde aort damarının genişlemesi (Abdominal Aort Anevrizması) teşhisi ile kapalı yöntem ile tedavi uygulandı.

Kapalı yöntem ile aort anevrizması tedavisi yapıldı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen 69 yaşındaki erkek hastada, yapılan tahliller sonucu karın boşluğu içerisinde aort damarının genişlemesi teşhisi konuldu.

Yaklaşık 2 saat süren işlem sırasında genişleyen damarın içine stent takılarak hastanın hayati riski ortadan kaldırıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kadir Çekirdekoğlu, bu rahatsızlığın tedavi edilmediğinde hayati riske neden olabildiğini belirtti.

Daha önce bu hastalığı tespit ettikleri hastaların tedavi için şehir dışına sevk edildiğini ifade eden Çekirdekoğlu, gerekli altyapı oluştuğu için bu tür hastaların tedavilerinin artık Siirt'te yapılabildiğini aktardı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hacı Eskici de sağlık konusunda hizmetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

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