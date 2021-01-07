Çin aşısı Sinovac, bir hafta sonra uygulanmaya başlanacak. Aşılamada kronik hastalar öncelikli olacak.

Kanser hastaları, kronik akciğer, kronik böbrek yetmezliği, kalp damar, diyabet hastaları listesinin başında yer alacak.

Her kanser aynı risk seviyesinde değil

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Öğretim Üyesi ve Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan, aşılamada kanserden kansere fark olduğunu söyledi.

"Kanserin adı da önemli, her kanser aynı risk seviyesinde değil. Daha önce kanser geçirmiş, üzerinden 5 yıl geçmiş hastalar neredeyse normale yakın risk taşırken, yeni tanı almışlar olanlarda risk daha yüksek olacak."

En riskli grup kan kanserleri

Kanser türleri arasında en yüksek riskli grup ise kan kanserleri. Özcan, kan kanseri hastalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Kanserli hastalarda ortalama riskin 7 kat yüksek olduğu biliniyor. Kan kanserlerinde ise bu oran 12 kata kadar yükseliyor. Yani bir kan kanserli hastanın COVID olma olasılığı, herhangi birisine göre 12 kat daha yüksek."

Aşılama hekimin onayıyla yapılacak

Kanser hastaları istediği zaman aşı olamayacak. Aşılama, hastalığı takip eden hekimin onayıyla yapılacak.

Prof. Dr. Özcan, aşılamanın, her hastanın kullandığı ilaç, aldığı ışın, hastalığın adı ve eşlik eden faktörlere göre hekim tarafından planlanması gerektiğini söyledi.

"Bu hastaların aşılamadan sonra da takibi gerek etki gerekse de yan etkiler açısından son derece önem taşımaktadır."

Kanser hastalarında koronavirüs aşısı etkili mi?

Kemoterapi ya da radyoterapi alanlar içinse durum farklı, bu süreçte yapılan aşı etkili olmayabilir.

Prof. Dr. Özcan, "Örneğin lenf bezi kanserleri, lenfomalarda kullanılan bazı ilaçlar, aşı cevabını derinden etkiler. Yani bu tedaviyi kullanan hastalarda, o anda aşı yaparsanız aşının faydası çok çok az olacaktır. Bu nedenle her hastada aşılama özel tarih ve planlama gerektirir" dedi.