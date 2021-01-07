Sağlık kuruluşlarında aşı uygulama odaları kurulacak. Yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5, yatak sayısı 51-199 arasında olan hastanelerde 10, yatak sayısı 200-399 olan hastanelerde 15, yatak sayısı 400-999 arası olan hastanelerde 20, yatak sayısı 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası olacak.

Ayrıca, her 10 aşı uygulama odasına 1 sorumlu hekim olacak şekilde görevlendirme yapılacak. Aşı uygulama oda sayısı 10'dan az olan hastanelerde en az 1 hekimin görevlendirilmesi zorunlu olacak.

Odaya bir kişi alınacak

Randevu sistemiyle aşılama uygulaması yapılacak ve aşı uygulama odasına her defasında sadece aşılanacak kişi alınacak.

Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek. Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleşmesini sağlayacak. Kişi için ayrılmış aşı açılarak kişiye aşı uygulaması yapılacak.

Odaların sayısı sağlık kuruluşuna müracaat edecek kişi sayısına göre artırılarak oda önünde bekleme ya da yığılmalar önlenecek.