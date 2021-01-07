Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, analiz süreci devam eden aşıların yakın zamanda uygulanmasına başlanacağını söyledi.

Aşının yapılacağı aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde gerekli organizasyonların sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Turan, "Kimlere ne zaman aşı yapılacağı çok net bir şekilde belli. Halkımızın bu konuda içi rahat olsun. Bireylere ulaşılacak ve aşıları yapılacak. Aşının değerlendirmelerine 4-5 gündür başlandı. Tamamlanması için toplamda 15 günlük bir süreç vardı. O sürecinde tamamlanması itibarıyla 10-15 gün içinde başlanacağı beklentisindeyiz" dedi.

“2 doz aşının etkinliği daha yüksek”

Prof. Dr. Turan, COVID-19 viral enfeksiyonu ile enfekte bir kişide antikorun oluşması için geçmesi gereken sürenin normalde 10 ila 14 gün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu süreden sonra antikor oluşmaya başlıyor. Bu antikor hızı kişilerin virüse verdiği yanıtlara, hastalığın şiddetine göre de değişiyor. Genelde 14 gün süreden sonra antikorları oluşmaya başlar. Yapılmış çalışmalar gösterdi ki, 0 ila 28 gün iki doz şeklinde yapılan aşılamanın etkinliğinin daha yüksek olduğu şeklinde. Bu nedenle biz de bu çalışmaların sonucuna göre kararımızı bu yönde verdik. Yani bir bireyin aşılanma süreci 14 gün değil, 0 ila 28 gün arasında iki aşılama şeklinde gerçekleşecek."

“Aşı olanlar hastalığı çok hafif geçirecek”

Prof. Dr. Turan, ikinci doz aşıdan sonra antikora bakılmasına gerek olmadığını ifade ederek, ''Aşıyı yaptıktan sonra kişiler bu virüsle karşılaşırsa eğer hastalığın şiddeti çok hafif geçecek, beklentimiz bu yönde. Bazen semptom dahi göstermeyebilirler. Bireyler 'aşılandık' diye rahatlığa düşmemeli. Çünkü aşılanmış olmak hastalığı bulaştırmayacakları anlamına gelmez. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına da devam edeceğiz'' diye konuştu.

