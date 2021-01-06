Sağlık Bakanlığı 6 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 182 bin 645 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 13 bin 830. Bugünkü hasta sayısı bin 458 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 702.

Son 24 saatte 191 hasta vefat etti, 8 bin 702 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 25 milyon 498 bin 210, toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931, toplam vefat sayısı 22 bin 70, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 303, hastalarda zatüre oranı %4.3, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 164 bin 40 oldu.