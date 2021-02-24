Sosyal medyada kalp hastalarının aşı olmaması gerektiğine yönünde bilgiler dolaşıyor. Oysa bu bilgilerin hiçbiri, bilimsel bir gerçeğe dayanmıyor.

Uzmanlar aksine, aşı yapılması gerektiğini söylüyor.

"Aşının hastalık riskini artıran hiçbir özelliği yok"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Esen konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kronik kalp hastalığı olanlar, by-pass ameliyatı olanlar, stend takılanlar için söylüyorum, hangi dereceden hasta olursa olsun, ağır hasta da olsalar kesinlikle COVID aşısı yaptırmalılar. Aşı yaptırmanın herhangi bir kalp hastalığında hastalık riskini artıran hiçbir özelliği yoktur.”

"Kan sulandırıcı aşıya engel değil"

Uzmanlara göre kan sulandırıcı kullanmak da, aşı yaptırmaya engel değil.

Esen, "Örneğin kapak ameliyatı oldum kan sulandırıcı kullanıyorum, stent takıldı iki tane birden kan sulandırıcı kullanıyorum, biz aşı olabilir miyiz? Hiçbir mahsuru yok aşı olabilirler. Sadece aşı olduktan sonra aşı yapılan yere, parmaklarıyla bir iki dakika fazladan bastırmaları hafif cilt altındaki morarmaları önlemek açısından yeterli olacaktır” dedi.

Kan sulandırıcı kullanmanın, aşının etkisini azaltacağı bilgisi de gerçeği yansıtmıyor.

"Riskli gruptakiler hastalığı çok daha ağır geçiriyor"

Belli bir yaşın üstündekiler ile kalp hastalığı olanların, virüse yakalanmaları durumunda bu süreci ağır geçirebilceği belirtiliyor.

Esen bu konuyla ilgili şunları aktardı:

"Kronik kalp hastalığı, hipertansiyonu olan ve 65 yaş üzeri olanlarda maalesef klinik çalışma sonuçlarını takip ettiğimizde görüyoruz ki hastanede ya da yoğun bakımda yatmaları gereken süreç daha ağır geçiyor ve maalesef ki vefatlar da bu gruplarda daha çok görülüyor."

