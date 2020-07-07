İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek sayısında gözle görülür bir artış var. Üstelik sinek ilaçları da artık fayda sağlamıyor.

İlaçlamalarda kullanılan ilaçlara karşı sineklerin dirençli hale geldiğini söyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, "Bu karasinek olsun, sivrisinek olsun onların artışını durdurmuyor" dedi.

Sivrisineklerden korunmak için doğal yöntemler de var. Fesleğen ve biberiye gibi bitkilerin olduğu ortamlara sinekler yaklaşmıyor. Ayrıca ısırılan yere lavanta, tarçın ve okaliptüs bitkilerinden elde edilen yağları sürmek de iyi geliyor. Bazı uygulamalarla da ısırığın etkisi hafifletilebiliyor.

"Soğuk su ya da buz tutulmalı"

Yapılan araştırmalar sivrisineklerin 0 kan grubunda olan kişileri daha çok ısırdığını gösteriyor.

Eğer ısırılan yerlerde küçük kabarıklık, morarma ve kaşıntı varsa bu durum normalncak alerjisi olanların dikkat etmesi gerekiyor.

Sivrisineklerden korunmak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Zekai Kutlubay, "Isırdıktan sona en güzel uygulama soğuk su ya da buz tutmaktır. Limonu kesip, limon sürebilirler. Karbonat ya da aspirini eritip o karışımı o bölgeye sürebilirler. Alerjik bir durumu varsa ve reaksiyon geliştiyse mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir" ifadelerini kullandı.