İnme ve beyin kanaması en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Erken tanı ve müdahale ise hayat kurtarıyor.

1 dakikada inme ve beyin kanamasını tespit eden yapay zeka yazılımı, Türkiye'de ilk olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde kullanılmaya başlandı.

İnme ya da beyin kanaması geçiren hastaya acilde tomografi çekildiğinde, hastanın beyin kanaması ya da inme geçirip geçirmediği anında doktorun cep telefonuna bu yazılım sayesinde bildirilebiliyor. Şu ana kadar 6 ay içerisinde Cerrahpaşa'da bu yazılımla 2 bin 800 hasta tarandı.

Yapay zeka yazılımı sayesinde hastanın en rahat şekilde sosyal hayatına dönmesi sağlanıyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Kızılkılıç, "Yüzde 90’ların üzerinde hayatını kurtarıyoruz. Özürlülüğü engelliyoruz ve hastanın herhangi bir nörolojik problem yaşamadan hayatına devam etmesini sağlıyoruz" dedi.

Yazılımın diğer hastanelerde de kullanılması planlanıyor.