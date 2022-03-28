Vaka sayıları günden güne azalıyor. İstanbul'da hastanelerin pandemi servislerinin bir bölümü artık boş...

Vakalardaki düşüş eğilimi İstanbul'da hastanelere de yansımış durumda. Salgınla mücadelenin merkez üslerinden biri olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde hem ayaktan başvurularda azalma var hem de yatarak tedavi gören ya da yoğun bakımlarda tedavi gören hasta sayısında da ciddi anlamda düşüş gözleniyor.

"Hastanemiz en sakin dönemlerini yaşıyor"

Hastanedeki son duruma ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Alparslan Tanoğlu, "Pandemi başından beri belki de en sakin dönemlerini yaşıyor Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemiz. Yoğun bakımlarımızın önemli bir kısmında ciddi bir şekilde boşluklar var. Hasta yatağı olarak konuşuyorum. 40 civarında takip ettiğimiz hasta var. Bu sayılar önceki dönemde çok daha fazlaydı. Onun dışında servisteki COVID-19 hastalarımıza baktığımızda yine 80-85 civarında görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Omicron varyantı etkisini kaybediyor

Vaka sayılarının rekor seviyeye ulaşmasına neden olan omicron varyantı Türkiye'de giderek etkisini kaybediyor.

Tanoğlu, "Omicron varyantı ile ilgili sıkıntılı dönemi atlaşmış durumdayız" dedi.

Kamera: Özden Ayvaz