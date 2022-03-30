Vaka sayılarında ve can kayıplarında ciddi azalma var.

Aşının ve omicron varyantının etkisiyle koronavirüs genelde ayakta geçiriliyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Yoğun Bakım Bölümü Sorumlusu Dr. Buket Bayram, hastanelere başvuranların sayısının büyük oranda düştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Biz COVID yoğun bakımken şu anda normal yoğun bakım sürecine geçtik. Koronavirüs yoğun bakım ihtiyacı ve hastaların solunum cihazına bağlanma isteği daha az."

COVID-19 yoğun bakımları kapanıyor

Vaka sayılarındaki azalışla daha önce salgın hastanesi olarak belirlenen çok sayıda hastanede yoğun bakım servisleri yavaş yavaş kapatılıyor.

"Aşı olmayanların yoğun bakım ihtiyaçları daha fazla"

Yaşanan can kayıplarının genelde aşı olmayanlarda görüldüğünü aktaran Bayram şöyle konuştu:

"Gençlerde de çok yoğun bakıma yatış gördük ama hatırlatma dozunu yaptırmayan 70 yaş üzeri hastalar maalesef daha fazla yoğun bakıma yatıyor ve mekanik vantilatöre bağlanıyor."

Haber: Çağla Gül Tuncer