Hızlı yemek yemek yaşam kalitesini düşürüyor. Birçok sağlık sorununa neden oluyor.

Hızlı yemek birçok hastalığın nedeni

Uzm. Dyt. Nur Ecem Baydı Ozman, "Hızlı yemek aslında kötü bir beslenme alışkanlığı. Mide, bağırsak sistemi hastalıkları, obezite hepsinin altında yatan temel faktörlerden biri aslında yemekleri çok da iyi çiğnemiyor olmamız. Bu besinlerin sindimi çok uzun sürüyor bu da kişide hazımsızlık şişkinlik gibi bazı problemlere yol açabiliyor." dedi.

Çok hızlı yemek, besinlerin kana hızlı bir şekilde karışmasına ve fazla kalori almamıza da sebep oluyor. Uzmanlar yemek sürelerinin kısa tutulmaması gerektiğini vurguluyor. Çiğneme sayısı da yemek süresinde önemli bir rol oynuyor. Hızlı yemek en çok da açken mideye büyük zarar veriyor.

Beyin tokluk hissini algılamıyor

Hızlı yemek yendiğinde mide ve beyin tokluk hissini algılayamıyor. Bu da kişinin aslında doymasına rağmen yemek yemeye devam etmesini sağlıyor. Oysa ne kadar yavaş yersek tokluk hissi de o kadar kuvvetli oluyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Mahinur Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü;

Ana öğün, ara öğün ne kadar olursa olsun 20-30 dakika yemek yeme sürelerinin olduğundan emin olmak gerekiyor. Çok hızlı yenirse hem sindirim problemi yaşama olasılıkları çok yüksek hem de obeziteye yakalanma oranı çok yüksek olur.

Kişiler lokmalarını 13-15 kere çiğneme egzersiziyle yavaş yavaş kendilerini uzun yemek yeme sürelerine alıştırabilirler.

Haber: Mahinur Ünal

Kamera: Gökhan Çetin