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Sağlık
TRT Haber 12.06.2023 09:54

Havalar ısındı, kene tehlikesi arttı

Havaların ısınmasıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları da artıyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşanların kene ısırmasına karşı dikkatli olması isteniyor. Hastalıkla ilgili aşı çalışmaları da sürüyor.

Havalar ısındı, kene tehlikesi arttı

Havaların ısınmasıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında artış yaşanıyor.

Keneler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ni bu hastalıkla enfekte olan hayvanlardan alıp insana taşıyor. Yaz aylarının korkutan hastalığı hayvanlarda bir hastalık yapmazken, insana bulaştığında yüzde 40 ölüme neden oluyor.

Hastalık, hayvanlardan da insana geçebiliyor. Bulaştığında grip benzeri semptomlar ortaya çıkıyor.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir? Nasıl bulaşır?
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir? Nasıl bulaşır?

"Kenenin mutlaka doktor tarafından çıkarılması gerekiyor"

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve riskli bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları gerekiyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, kenenin fark edildiği anda doktora gidilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“İlk başta çok küçük bir şekilde tutuluyor ama kene beslendikçe siyah bir ben gibi büyüyor, fark edilebilir, ele gelebilir hale geliyor. O yüzden kene görüldüğü anda doktora gidilmesi ve bunu mutlaka çıkartılması gerekiyor."

KKKA'nın tedavisi bulunmuyor

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin tedavisi bulunmuyor. Hastalığa karşı aşı çalışmaları devam ediyor.

Kenenin fark edildiği anda çıkarılmasıyla hastanın kötüye gidişinin engellenebileceğini vurgulayadı.

Uzmanlar, kenenin mutlaka sağlık kuruluşlarında çıkarılması gerektiğini vurguluyor.

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