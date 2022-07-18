Omicronun alt varyantlarının etkisi ile vaka sayıları yükselişe geçti. Özellikle hiç koronavirüse yakalanmayanlar ve hatırlatma dozlarını ihmal edenler hastalanıyor.

Koronavirüs vaka sayıları giderek artıyor. Hastalanan kişilere bakıldığı zaman son 6 ay içinde aşı yaptırmadıkları ya da aşıyı ne zaman yaptırdıklarını hatırlamadıkları belirtiliyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, aşıların enfekte olmayı engellemese de hastaneye yatışları ciddi anlamda engellediğini söylüyor.

"6 ay geçtiyse 2. hatırlatma dozu yaptırılabilir"

Prof. Dr. Köksal, "Hatırlatma dozunun en erken ne zaman yapılması gerekiyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Eğer bir kişi aşı serisini tamamladıysa, hatırlatma dozunu da yaptırdıysa bunun üzerinden 6 ay geçtikten sonra tekrar ikinci hatırlatma dozunu yaptırabilir. COVID-19’u 1 kişi geçirdiyse 6 aydan önce aşısını yaptırmasına gerek yok, 6 ay sonra yaptırabilir."

Hasta ve yaşlılar için aşı süresi

Köksal, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlarda durumun farklı olduğunu belirterek, "Aşının etkinliği yaş ve bağışıklık sistemini bozacak herhangi bir hastalık durumunda maalesef azalıyor. O nedenle özellikle 65 yaşın üzerinde olan ve kronik hastalığı olanlar 3 aydan sonra yaptırabilir" dedi.