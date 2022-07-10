BioNTech aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek.

E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek.

3 doz BioNTech aşısı olanlar için bu 4'üncü doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6'ncı doz aşı olacak.

Hatırlatma dozu için BioNTech, Sinovac veya TURKOVAC'tan biri tercih edilebilecek.

Sinovac ve Turkovac'ta ise hatırlatma dozu aralığı ise 3 ay olarak belirlenmişti.

Aşı olmak isteyenler randevu alacak

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, COVID-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak gruplar arasında yer alan kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.

Bakan Koca: Hatırlatma dozunu ısrarla öneriyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşının önemi ile ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Omicron’a bağlı vakalar Türkiye’de de artış gösteriyor. Bayramda dikkat etmeli. Maskeyi zaruri kılan ortamlar biliniyor. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozunu ısrarla öneriyoruz. Aşıya bizim verdiğimiz önemi sizler de verin."