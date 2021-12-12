Futbolseverlerin vazgeçilmezi haline gelen halı sahalarda, son dönemlerde yaşanan ani ölümler dikkat çekiyor.

Özellikle gençler tarafından sıklıkla tercih edilen halı saha maçlarında, ölümler genellikle ani kalp durmasından kaynaklanıyor.

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, yüksek efor gerektiren aktivitelerden önce sağlık kontrolü yaptırılması gerektiğini hatırlattı.

"Her yaşta görülebiliyor"

Uzm. Dr. Özen, halı sahalarda yaşanan ölümlerin, tıp dilinde ani kardiyak ölüm olarak geçtiğini belirtti:

“Halı sahalarda gördüğümüz şey ani kalp durması. Bu, hastane dışındaki ölümlerin en önemli nedeni. Ani kardiyak ölümler her yaşta görülebiliyor. Özellikle kalp hastalığı olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda, doğuştan kalp rahatsızlığı olanlarda daha sık görülüyor. Ani kardiyak ölümlerin yüzde 70’inin nedeni kalp damarının tıkanması. Fakat özellikle biz genç hastalarımızda bunu ritim bozukluğu şeklinde görüyoruz."

40 yaş üstü için daha riskli

“Ne yazık ki son zamanlarda halı sahalarda bunu çok sık görmekteyiz. Bu yüzden hastaların ağır, efor gerektiren ve yarışmalı sporları yapmadan önce mutlaka kardiyologlarıyla, kalp hastalıkları uzmanlarıyla görüşmelerinde fayda var. Özellikle yaşınız 40’ın üzerindeyse ve yarışmalı spor yapacaksanız, karşınızda bir rakip varsa, mutlaka kontrole gidin."

"Ani kardiyak ölümler engellenebilir"

Uzm. Dr. Özen, ani kardiyak ölümleri engelleyebilmek için yapılabilecekleri anlattı:

“Biz bu hastaların çoğunu ritim bozukluklarından kaybediyoruz. İnsanların çok sık yaşadığı yerlerde ve ağır spor yapılan yerlerde, havaalanları, kamu binaları, halı saha ve spor yapılan diğer merkezlere ‘şok aleti’ dediğimiz otomatik eksternal defibrilatör, bunlar bir paket şeklindedir, hastaya direkt bağlanır. Hastada ölümcül bir ritim bozukluğu varsa hastaya müdahale eder. En son yapılan İstanbul Havaalanı'nda bu eksternal defibrilatörlerden bulunuyor. Bunlar eğer yaygınlaşırsa, halı saha, sinema, alışveriş merkezlerinde, kamu binalarında eksternal defibrilatörlerden bulunursa biz bu nedenle kaybettiğimiz hasta sayısını azaltabiliriz.”

Koronavirüs nedeniyle ani kardiyak ölümlerin arttığına dair net bir veri yok

Uzm. Dr. Özen, “COVID-19 sonrası ani kardiyak ölümün artıp artmadığını gösteren, çok fazla hastayı içeren bir çalışma yok. Az verili birkaç çalışma var. Bunlar da özellikle Covid'den yatış esnasında inmenin ve kalp krizinin arttığını bize gösteriyor. Ancak COVID-19 sonrası normal hayata dönen hastalarda ani kardiyak ölümlerin arttığını gösteren bir veri yok. Ama hastalarımıza özellikle COVID-19 geçirdikten sonra eğer göğüs ağrıları, nefes darlıkları devam ediyorsa bu hastaların da kardiyoloji ya da göğüs uzmanlarına en kısa sürede başvurmalarını öneriyoruz” dedi.