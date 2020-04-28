Koronavirüs tedbirlerinin olumlu sonucu sayılara da yansıdı. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldı. Günlük test sayısı 3 gün içinde yarıya indi, 20 bine kadar geriledi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'nin şu anda günde 50-55 bin test yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyleyerek, test sayısının azalmasıyla ilgili şunları anlattı:

"Test yapılması gereken hasta sayısı azaldığı için test sayıları düşüyor. Bu salgının toplumda azaldığı anlamına geliyor. Bu bulaşmanın azaldığı, yavaşladığı anlamına geliyor ki iyi bir şey bu tabii ki."

"Her gün havuza eklenen hasta sayılarımız azalıyor"

Tedavi süreçlerinde de göstergeler her geçen gün iyiye gidiyor. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Günlük iyileşen hasta sayısı en yüksek noktaya çıktı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "İyileşen, taburcu edilen hasta sayılarımızda artış var. Bu sevindirici. Çünkü bu, havuzun boşaldığı anlamına geliyor. Her gün havuza eklenen hasta sayılarımız azalıyor. Ama her gün havuzdan taburcu ettiğimiz hasta sayılarımız artıyor. Böyle giderse elimizdeki hasta sayılarımız şifa ile taburcu olacaklar" dedi.

"Sosyal mesafeyi korumazsak başa dönebiliriz"

Ancak uzmanlara göre, "salgınla mücadele kazanıldı" demek için henüz erken. Özlü, gevşeme olursa neler olabileceğini ise şöyle anlattı:

"Eğer gevşeme olursa tekrar sokaklara alışverişlere hücum edersek sosyal mesafeyi korumazsak, evden çıkarsak o zaman tekrar başa dönebiliriz ve tüm bu elde ettiğimiz kazanımlar boşa çıkabilir. Bu salgını tam durduruncaya kadar gevşememek gerekiyor ki yüz akıyla en az hasarla bu süreçten çıkabilelim.''