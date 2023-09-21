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Sağlık
TRT Haber 21.09.2023 17:40

Güneş bebek tıp dünyası ve ailesine 'Güneş' gibi doğdu

30 yaşında Meme kanseri tedavisi görmeye başlayan Hilal Gündüz’ün en büyük korkusu anne olamamaktı. Tedaviden önce alınıp saklanan yumurtalık dokusu yıllar sonra kendisine nakledildi. Operasyon sonrası menopozdan çıkan genç kadın, 3 ay önce bebeği Güneş'i kucağına aldı. İlk kez denenen bu nakil, kanser hastalarına da umut oldu.

Fatma Demir Turgut
Fatma Demir Turgut

Hilal Gündüz 37 yaşında, 7 sene önce meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi nedeniyle üreme fonksiyonu zarar gördüğü için bebek sahibi olma ihtimali yoktu.

Genç kadın tedavi sonrası hastalığı atlattı. Ancak beklendiği gibi menopoza girmişti. 3 sene önce dondurulan yumurtalık dokusu Hilal Gündüz’e nakledildi.

Güneş bebek mucizesi

Nakil başarılı oldu. Hilal Gündüz tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. 3 ay önce, mucize bebek Güneş'i kucağına aldı.

Yumurtalık dokusu nakledilmesiyle menopozun sona ermesi büyük bir gelişme olarak kaydediliyor.

Nakil yapılan doku 2 ila 10 yıl işlevini sürdürüyor. Meme kanseri tedavisi sonrası Cerrahpaşa’da yapılan nakil bir ilk olma özelliği taşıyor.

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Güneş bebek tıp dünyası ve ailesine 'Güneş' gibi doğdu
Güneş bebek tıp dünyası ve ailesine 'Güneş' gibi doğdu
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