Güneş bebek tıp dünyası ve ailesine 'Güneş' gibi doğdu

Hilal Gündüz 37 yaşında, 7 sene önce meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi nedeniyle üreme fonksiyonu zarar gördüğü için bebek sahibi olma ihtimali yoktu.

Genç kadın tedavi sonrası hastalığı atlattı. Ancak beklendiği gibi menopoza girmişti. 3 sene önce dondurulan yumurtalık dokusu Hilal Gündüz’e nakledildi.

Güneş bebek mucizesi

Nakil başarılı oldu. Hilal Gündüz tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. 3 ay önce, mucize bebek Güneş'i kucağına aldı.

Yumurtalık dokusu nakledilmesiyle menopozun sona ermesi büyük bir gelişme olarak kaydediliyor.

Nakil yapılan doku 2 ila 10 yıl işlevini sürdürüyor. Meme kanseri tedavisi sonrası Cerrahpaşa’da yapılan nakil bir ilk olma özelliği taşıyor.