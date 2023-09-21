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Dünya
AA 21.09.2023 16:58

ABD ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni HIV aşısının faz-1 denemelerine başlandı

ABD ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu'na (AIDS) yol açan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü'ne (HIV) karşı önleyici yeni bir aşının faz-1 çalışmalarına başlandı.

ABD ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni HIV aşısının faz-1 denemelerine başlandı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Ulusal Sağlık Enstitüsünden (NIH) yapılan açıklamaya göre, "VIR-1388" ismi verilen bu aşının güvenliğini ve insanlarda HIV'e karşı bağışıklık kazandırma yeteneğini değerlendirmek üzere faz-1 aşılama süreci başlatıldı.

ABD'de 6 ve Güney Afrika'da 4 tesiste gerçekleştirilen faz-1 birinci doz aşılamalar, HIV taşıyıcısı olmayan toplam 95 gönüllü üzerinde uygulanacak.

Faz-1 aşamasının ilk sonuçlarının 2024 sonlarında alınacağı kaydedilen açıklamada, gönüllülerin ilk aşılamanın ardından 3 yıl süreyle takip edileceği bilgisi paylaşıldı.

Yeni aşının 2004'ten beri geliştirildiği ve NIH tarafından finanse edildiği duyuruldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, "dünyada HIV vakalarının en çok görüldüğü ülke" olma özelliği taşıyor.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) verilerine göre, ülkede 7,7 milyon civarında HIV taşıyıcısı bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2022 itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 39 milyon kişi HIV taşıyor. Dünya genelinde her 5 HIV taşıyıcısından 1'i Güney Afrika'da yaşıyor.

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