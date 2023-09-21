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Dünya
AA 21.09.2023 16:11

Yunanistan'da işçi ve memurlar yeni çalışma yasası tasarısına tepki gösterdi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da işçi ve memurlar, hükümetin parlamentoya sunduğu yeni çalışma yasa tasarısına tepki olarak iş bırakma eylemi yaptı.

Yunanistan'da işçi ve memurlar yeni çalışma yasası tasarısına tepki gösterdi
[Fotograf: AA]

Mücadeleci İşçi Cephesi Sendikası (PAME), Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ve eğitim sendikaları başta olmak üzere birçok sendikanın yaptığı çağrı sonrası başkentte buluşan işçi, memur ve öğrenciler, çalışma yasasında hükümetin öngördüğü değişikliklere tepkilerini dile getirdi.

Yaz aylarında ülkenin önemli sorunlarından olan orman yangınlarıyla mücadele adına yaz sezonu için süreli olarak istihdam edilen itfaiye çalışanları da eyleme katılarak, kışın işsiz kaldıkları gerekçesiyle kadroya alınmalarını talep etti.

Sendikaların söz konusu yasa tasarısına tepki olarak 24 saatlik grev çağrısına uyan işçi ve memurların eylemi nedeniyle, bazı okullarda ve hastanelerde hizmetler aksadı. Grev nedeniyle gemiler limanlarda demirli kaldı.

Toplu taşıma araçları çalışanlarının gün içinde belli saatlerde iş bırakma eylemi nedeniyle toplu ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Sendikalar, kamu sektörünü ve özel sektörü etkileyen yeni yasa tasarısının, günde 8 saat, haftada 5 gün olan çalışma sınırına esneklik getireceği gerekçesiyle iptalini istedi.

Selanik'te de çağrılara uyan işçi ve memurlar, kent merkezinde eylem yaptı.

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