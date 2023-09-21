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Dünya
TRT Haber 21.09.2023 15:15

Azerbaycan'dan Ermeni temsilcilerle görüşmeye dair açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Yevlah şehrinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileriyle yapılan görüşmenin yapıcı ve olumlu bir ortamda geçtiğini, bir sonraki toplantının yakın zamanda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Azerbaycan'dan Ermeni temsilcilerle görüşmeye dair açıklama
[Fotograf: AA]

Açıklamada, Karabağ'ın Ermeni sakinleri ile temaslardan sorumlu kişi Ramin Mammadov'un, Yevlah şehrinde temsilci olarak Sergey Martirosyan ve David Melkumyan ile görüştüğü duyuruldu.

Toplantıya, Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi'nin Rusya tarafı başkanı Tuğamiral Oleg Semyonov da katılımcı olarak katıldı.

Açıklamaya göre, "yapıcı ve olumlu bir ortamda geçen" toplantıda, Karabağ'daki Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu, altyapının restorasyonu ve Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına dayalı faaliyetlerin düzenlenmesi konuları ele alındı. Yeniden entegrasyon planları Ramin Mammadov tarafından sunuldu.

Ayrıca Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınmasına ilişkin 20 Eylül tarihli açıklamasında yansıtılan hususların hızla hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ermeni sakinlerinin temsilcileri, sosyal ve insani konuların tartışılması bağlamında özel bir yakıt ihtiyacının bulunduğunu söyledi. Aynı zamanda gıda ürünleri şeklinde insani yardım da istediler.

Toplantı sonucunda talepleri olumlu karşılandı. Özellikle anaokulu ve okulların ısıtma sistemlerinin yanı sıra acil tıbbi yardım ve yangınla mücadele hizmetlerine yönelik ihtiyaçların hızlı bir şekilde akaryakıt ikmali ve insani destek sağlanması planlanıyor.

Bir sonraki toplantının yakın zamanda yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

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