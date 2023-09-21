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Dünya
AA 21.09.2023 15:10

Pakistan'da genel seçimler Ocak 2024'te gerçekleştirilecek

Pakistan Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, halkın 2024'te ocağın son haftasında sandık başına gideceği belirtildi.

Pakistan'da genel seçimler Ocak 2024'te gerçekleştirilecek

Açıklamada, seçimlerin hangi gün yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Yaklaşık 127 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel seçimlerde, gelecek 5 yıl için ülkeyi yönetecek yeni hükümet seçilecek.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

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