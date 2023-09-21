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Dünya
AA 21.09.2023 16:41

Fildişi Sahili'nde "gizemli hastalık" paniği: 9 kişi öldü

Fildişi Sahili'nin iç kesimlerinde bir köyde 9 kişinin benzer semptomlarla hayatını kaybetmesi ülkede "gizemli hastalık" söylentilerine neden oldu.

Fildişi Sahili'nde "gizemli hastalık" paniği: 9 kişi öldü
[Temsili fotoğraf: AFP]

Ulusal basındaki haberlerde, ülkenin en büyük ikinci kenti Bouake yakınlarındaki Nyangban köyünde bulantı, kusma, ishal ve halsizlik şikayetiyle toplam 71 kişi hastaneye kaldırıldı ve 9 kişi öldü.

Kamuoyunda "gizemli hastalık" olarak tanımlanan hastalık nedeniyle ölenlerin çoğunun çocuk olduğu kaydedilirken, ölümlere "böcek ilacı içeren mısır unu lapasının" neden olabileceği iddia edildi.

Sağlık Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

Fildişi Sahili'nde yıl başından bu yana yaşanan 5 toplu gıda zehirlenmesi nedeniyle 131 kişi hastaneye kaldırılmış 32 kişi yaşamını yitirmişti.

Birkaç ailenin bir araya gelerek toplu şekilde yemek pişirdiği kırsal bölgelerde, tarım ürünlerini korumak için kullanılan böcek ilaçları sık sık toplu gıda zehirlenmelere neden oluyor.

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