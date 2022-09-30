Ameliyathane ortamında diğer göz rengine uygun olarak yapılan dövmenin sonuçları ise yüz güldürücü.

Travma, kaza ya da bir hastalık nedeniyle görme kayıpları yaşanabiliyor.

Görme kayıplarının ardından gözler normal formunu kaybedip bembeyaz bir görünüme bürünebiliyor. Bu da kişilerin toplum içine çıkmasını engelliyor.

İşte bu durumda olanlar için ilk kez bir kamu hastanesinde korneaya göz dövmesi yapılmaya başlandı.

Onlar çeşitli nedenlerle gözlerini kaybettiler, bir süre sonra da gözleri bembeyaz bir hale büründü ve bu durumdan rahatsız olunca göztepe profesör doktor süleyman yalçın şehir hastanesi’nde gözlerine dövme yaptırdılar.

Korneaya dövme uygulaması 2 binli yıllarda gündeme geldi.

Daha önce ameliytla protez yapılıyordu

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Faruk Yılmaz, dövme uygulamasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Daha önce bu hastalar estetik amaçlı bir gözü bembeyaz olan hastalar estetik amaçlı bu hastaların göz önüne ameliyatla yine protez yapılıyordu. Tabii bu protez takılma işlemi büyük bir ameliyat gerektiriyor ve protezin masrafı var. Daha sonra uygulanacak taktığımız protez ve göz hareketleri kısıtlılığı mevcut oluyordu. Bu olumsuz sonuçları aşmak için iki binli yıllardan sonra dünyada uygulamaya başlayan korna dövme işlemini biz hastamıza uygulamaya başladık.”

Korneaya dövme uygulaması ameliyathanede göz hekimleri tarafından yapılıyor.

Dr. Yılmaz, "Normal gören gözlere yapılması çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bize gelen hastalara göz muayenesini yaptıktan sonra eğer bir görme ümidi yoksa veya başka bir tedavi alternatifimiz yoksa bu yöntemi öneriyoruz hastalarımıza. Ameliyathane ortamında ortalama yarım saat kırk beş dakika sürüyor. Biz kendi dövme cihazımızla birlikte hastaların kendi göz rengine uygun bir şekilde aldırdığımız boyalarla gözün ortasına siyah, etrafını kahverengi olacak bir şekilde estetik olarak boyuyoruz" diye konuştu.

Sonuçlar ise yüz güldürücü. SGK kapsamında yapılan göze dövme uygulamasında göz hekiminin el becerisi de önem taşıyor.