Gıdada numune alma ve analiz metodu kriterlerinde güncellemeye gidildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanlarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin bakanlıktan edinilen bilgiye göre, tebliğ ile maksimum limiti belirlenen, gıdalardaki eser elementler ve işleme bulaşanlarının, resmi kontrolü için numune alma ve analiz metodu kriterlerinde güncellemeye gidildi.

Resmi kontrollerde, numune alma ve analizlerin belirli standartlara uygun olması gerekiyor

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'nde, kurşun, kadmiyum, cıva, arsenik, kalay gibi eser elementler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar, 3-monokloropropan-1,2-diol, glisidil yağ asidi esterleri gibi işleme bulaşanlar için gıdalardaki maksimum limitler tespit edildi.

Avrupa Birliği Komisyon Tüzüğü'ne uyumlu olarak hazırlanan tebliğ ile Bakanlıkça piyasaya arz edilmiş gıdalardan numune alınması ve analizlerin, söz konusu yönetmeliğe uygunluğu kontrol ediliyor. Yönetmelikte belirlenen maksimum limitlere uygun olmayan gıdalar için idari yaptırım uygulanıyor. Resmi kontrollerde, numune alma ve analizlerin belirli standartlara uygun olması gerekiyor. Güncellenen tebliğ de bu standartların belirlenmesini amaçlıyor.

Bu kapsamda, numune almanın genel ilkeleriyle birlikte parti büyüklüklerine göre alınması gereken laboratuvar numunesi miktarı belirleniyor. Uygun olarak alınan numuneler, analiz edilmek üzere yetkili laboratuvara gönderiliyor. Bu laboratuvarların da resmi kontrollerde belirli performans kriterlerini karşılayan analiz metotlarını kullanmaları gerekiyor.

Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde resmi kontrolleri için 31 Aralık 2025'e kadar söz konusu kriterlere uyması gerekiyor.