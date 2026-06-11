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Sağlık
AA 11.06.2026 13:12

Gaziantep’te aort yırtığı olan hastaya 90 santimetrelik yapay damar takıldı

Gaziantep'te aort damarı yırtılan 43 yaşındaki hasta, 90 santimetre uzunluğundaki yapay damarın takılmasıyla sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te aort yırtığı olan hastaya 90 santimetrelik yapay damar takıldı

Hatay'da yaşayan ve yaklaşık 5 ay önce aort yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Aydın Özçelik, şikayetlerinin devam etmesi üzerine Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği'nde yapılan tetkiklerde, aort damarı yırtığı tespit edilen Özçelik, yaklaşık 10,5 saat süren ameliyatın ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan, bu tarz ameliyatların zor olduğunu ama sonuçlarından memnun olduklarını söyledi.

Gaziantep’te aort yırtığı olan hastaya 90 santimetrelik yapay damar takıldı

Uluşan, "Hasta, hibrit ameliyathanemizde kapalı yöntemle yaklaşık aort asının 90 santimetrelik bir yapay damar yapılarak hayata döndürüldü. Literatüre girebilecek bir vaka, nadir yapılan işlemlerden. Bu bölgede ilk yapılan ameliyatlardan birisi." dedi.

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Çorbacıoğlu da ekibiyle başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hastanın iyileşme sürecinin de olumlu gittiğini ifade eden Çorbacıoğlu, şunları kaydetti:

"Aort kapağında ciddi bir kaçağı vardı. Aort ve aortun kalbe yakın kısmı yırtıktı. Kafaya giden damarları ve o iç organlara giden damarlarında da ciddi yırtıklar vardı. O yüzden aort kökü ve kapağı dahil bütün aortunu değiştirmek mecburiyetindeydik. Bunu da Türkiye'de ve dünyada yeni yeni kullanılan yeni nesil bir greft tekniğiyle uyguladık. Bu greft tekniğiyle literatürde yapılan nadir vakalardandır."

Ameliyatın bir kısmını açık yöntemle cerrahi olarak değiştirdiklerini belirten Çorbacıoğlu, "Diğer kısmını da anjiyografi ünitesinde kapalı yöntemle, hem beyne ve boyuna giden damarları hem de diğer iç organlara giden damarları anjiyografi yöntemlerle yaptık. Hibrit bir yöntemdir. Bütün aort ve kapağının dahil değiştiği büyük bir ameliyattır." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın Özçelik ise ameliyattan önce nefes darlığı gibi sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Ameliyatı gerçekleştiren hekim ve hemşirelere teşekkür eden Özçelik, "Allah'a şükür kurtulduk. Bizim gibi risk durumu yüksek, kurtulma umudu az olan hastalarda Yusuf hocamın uygulamış olduğu yeni teknik bize umut oldu." diye konuştu.

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