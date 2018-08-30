"Ergenlik döneminde hipertansiyon yükseliyor"

Hipertansiyonla Mücadele Derneği Başkanı (HİPERDER) Prof. Dr. İstemihan Tengiz, erken çocukluk döneminde yüzde 1-2 olan hipertansiyon görülme sıklığının ergenlik döneminde yüzde 6-7'ye yükseldiğini, bunda en büyük sebebin de hareketsiz yaşam, obezite ve sağlıksız beslenme olduğunu belirtti.

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Tengiz, "çağın vebası" olarak adlandırılan ve ölümcül sonuçlara yol açabilen hipertansiyona doğumdan itibaren rastlandığını anlattı.

Tengiz, erken çocukluk çağındaki hipertansiyonun doğumsal anomalilere, böbrek ya da damar sistemi rahatsızlıklarına bağlı görüldüğünü, ergenlik döneminde ise bu hastalığın farklı sebeplere bağlı olarak gelişebildiğini söyledi.

Prof. Dr. Tengiz, modern çağın getirdiği kolaylıklarla toplumların pasif yaşama geçmeye başladığını belirtti.

Sessiz ilerliyor

Hipertansiyonun çocuklarda sessiz ilerlediğini anlatan Tengiz, özellikle tekrarlayan idrar yolu reflülerinin kronik böbrek hasarına yol açarak hipertansiyona neden olduğunu, bu yüzden çocukluk çağındaki idrar yolu enfeksiyonlarının mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Çocuklarda hipertansiyon tanısı konulurken yaş, boy ve kilo gibi özelliklerin büyük önem taşıdığını söyleyen Tengiz, hastaların yüzde 50'sinde hipertansiyonun belirti vermeksizin geliştiğinden bahsetti.

Tengiz, görme bozukluğu, bulantı ve baş ağrısının çocuklarda hipertansiyon için başlıca semptomlar olduğunu, tedavi edilmezse hastalığın gözler, kalp, böbrekler ve damarlarda hasarlara yol açtığını anlattı.

Çocuklarda 3 yaşından sonra düzenli olarak kan basıncı ölçümünün yapılması gerektiğini belirten Tengiz, "Ani kan basıncı artışlarında beyin fonksiyonlarını kaybı, beyin kanamaları yaşanabiliyor. Uzun süreli hipertansiyon çocuklarda kalp ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Ölüm ve hastalıklardan kaçınmamız için risk faktörünü erken fark etmemiz gerekiyor" dedi.

Tengiz, hipertansiyondan korunmak için sağlıklı beslenme, düzenli egzersizin büyük önem taşıdığını, tuz kullanımı ve karbonhidrat değeri yüksek gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA