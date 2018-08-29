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Engelli hastalar için yeni nakil araçları hizmete başladı

Mersin'de ortopedik engelli vatandaşların nakillerinde kullanılmak için 2 araç hizmete girdi. Ortopedik engelli vatandaşların, hastanelerin santrallerini aramaları yeterli.

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Engelli hastalar için yeni nakil araçları hizmete başladı

Mersin'de ortopedik engelli vatandaşların hastane ve ev arasındaki nakillerinde kullanılmak için dizayn edilen 2 araç, hizmete başladı.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yeni araçlar, Mersin Şehir ve Eğitim Hastanesi ile Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki hasta nakit birimlerinde hizmet verecek.

Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, yeni araçlarla birlikte ortopedik engelli vatandaşların önemli bir sorununu çözdüklerini belirterek, "Toplumların gelişmişlik düzeyi engellilerine verdiği önemle ölçülür. Bu anlayış ile ortopedik engelli vatandaşlarımızın çok önemli bir ihtiyacı olan bu araçları hizmete soktuk" dedi.

Bahçacı, araçlardan yararlanmak isteyen ortopedik engelli vatandaşların, hastanelerin santrallerini aramaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: sağlık, ortopedik, hastane, engelli, nakil aracı
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