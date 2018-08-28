Hasta yakınlarına konforlu ve ücretsiz konaklama hizmeti

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesine Haliliye Belediyesi tarafından yaptırılan yaklaşık 400 kişilik misafirhane, hasta yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor.

Hasta yakınlarına otel konforunda konaklama hizmeti

Yakınları hastanede yatarak tedavi gören vatandaşlar, klimalı ve temiz bir ortamda otel konforunda ağırlanıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bölgede hastayı hastanede ziyaret etme geleneğinin yaygın olduğunu, bunun da hastanelerde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Misafirhaneye kurulan monitörlerden hastalarını takip edebiliyorlar

Çevre il ve ilçelerden gelen hasta yakınlarının birçok ihtiyacının bulunduğuna dikkat çeken Fevzi Demirkol, bu çerçevede bir süre önce Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin bahçesinde yaklaşık 400 kişinin kalabileceği misafirhane kurduklarını anlattı.

"Vatandaşlarımız hastaları tedavi görürken kendileri de rahat bir ortamda bekleme imkanı buluyor. Misafirhanemize kurulan monitörlerden de hastalarını takip edebiliyorlar. Hasta yakınları misafirhanede klimalı ortamda birçok ihtiyacını karşılayabiliyor, yemeğini yiyebiliyor, çayını içebiliyor. Hasta yakınlarına Ramazan aylarında iftar ve sahur hizmeti de sunuyoruz."

100 yataklı misafirhane

Eyyübiye Belediyesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki 3 bin 200 metrekarelik alana yaptırılan 100 yataklı misafirhanenin de gelecek ay hizmete sunulması planlanıyor.

İçerisinde bekleme ve dinlenme salonları, çamaşırhane ve mutfak bulunan misafirhane 4 kattan oluşuyor.

"Hizmet ve insan odaklı çalışmaları hayata geçiriyoruz"

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de, hasta yakınları için otel konforunda misafirhane kurduklarını söyledi.

"Hastayı hastanede ziyaret etmek Şanlıurfamızın bir kültürüdür. Bu nedenle hasta yakınları hastaneden ayrılamıyor. Hastanede konaklamaları da uygun değildi. Bu nedenle misafirhaneyi yaptırdık. Buraya gelenler hem güzel bir ortamda hastalarını ziyaret edecek, hem de hastane içerisindeki yoğunluk giderilmiş olacak. Eyyübiye ilçemiz dar gelirli vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu bir bölge, buraya gelen hastalar da dolaysıyla dar gelirli vatandaşlarımız. Onların başka bir yerde konaklaması ciddi bir yük getiriyor. Bunları göz önüne alarak böyle bir hizmet sunacağız. Asıl olan hizmetin kalitesidir. Kesinlikle kar amaçlı yapmıyoruz. Hizmet ve insan odaklı çalışmaları hayata geçiriyoruz."

Kaynak: AA