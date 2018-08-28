Ambulans uçak Muhammet bebek için havalandı

Gaziantep’teki özel bir hastanede 10 Ağustos'ta dünyaya gelen Muhammet Salih isimli bebeğin durumunun son günlerde ağırlaşması üzerine yapılan incelemelerde metabolik hastalık ön tanısı konuldu.

Bebeğin tedavisine Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etme kararı alındı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı'nın, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'na indi.

112 Acil Servis ekiplerince kuvöz içerisinde havaalanına getirilen bebek, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Bebeğin doğduğu hastanenin Başhekimi Mehmet Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'ta dünyaya gelen bebekte zamanla genel durum bozukluğu hissedilmeye başlayınca, çocuk sağlığı ve hastalığı uzmanlarının tedaviyi yakından yürüttüğünü belirterek bu süreçte metabolik hastalık ön tanısının konulduğunu ifade etti.

Gaziantep'te metabolik hastalıklar uzmanı olmadığından dolayı çevre illerdeki hastanelerden doktor aramaya başladıklarını söyleyen Subaşı, şunları kaydetti:

"Bunun için Sağlık Bakanlığımız ve ilgili yerlerle iletişime geçtik. Beraberinde 112 komuta merkeziyle günlük irtibat halindeydik. İl Sağlık Müdürümüz Dr. Serdar Sarıfakı bize bu konuda desteğini hiç esirgemedi. Araştırmamız neticelendi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bebeğimiz kabul etti. Orada şu an kuvözü hazırlanmış durumda. Bundan sonraki takipleri orada gerçekleşecek."

Baba Ömer Kekeç, çocuklarının sağlığına kavuşacağını ümit ettiklerini söyleyerek "Tarif edilmeyecek bir acı. Oğlumun kimliğini bile çıkaramadık henüz." dedi.

Kaynak: AA