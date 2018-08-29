Emekli astsubay böbrek nakliyle çifte bayram yaşadı

Çankırı'da yaşayan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan emekli astsubay Erdal Yaylacı, 11 yıl böbrek yetmezliğiyle mücadele etti.

Yaylacı, 8 yıl diyalize girdikten sonra Kurban Bayramı'nın ilk gününde beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan kişiden alınan böbrekle sağlığına kavuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan böbrek nakli sonrasında sağlığına kavuşan Erdal Yaylacı, diyaliz sürecinin sona ermesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

"Bayramın ikinci günü diyalize girecektim"

Yaylacı, Kurban Bayramı'nın ilk günü sabaha karşı nakil için hastaneden gelen telefonunu açmakta zorlandığını belirterek, şunları anlattı:

"Sabaha karşı telefonum çaldığında önce telefonun alarmı zannettim. Geç saatte telefon gelince tedirgin oldum ve kötü bir haber alacağımızı düşündüm. Doktorumuz böbrek bulunduğunu ve iki saat içinde testlerin yapılması için hastanede olmamız gerektiğini söyledi. O an nasıl yola çıktık, iki saat içinde hastaneye nasıl geldik hayal gibi hatırlıyorum. Yolda gelirken de bana nakil yapılacağını hiç düşünmedim. Öncelik ağır hastalarındır diye düşünüyordum ama doku kime uygunsa ona veriliyormuş. Bekleyen hastaları da görünce bana uymaz diye düşünmüştüm. Allah herkese nasip etsin. Bu bayram benim için çok farklı oldu. Bayramda nakil olmasaydım, Kurban Bayramı'nın ikinci günü diyalize girecektim."

"Nakil hastamızın bordo bereli olması bizi çok mutlu etti"

Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tahir Özer, bayram sabahı organ bağışından haberdar olduklarını ve nakil ekibinin hemen hazırlıklara başladığını anlattı.

"Nakil için en uygun hastamızın eski bir bordo bereli olması, vatan hizmetinde çalışması bizi ayrıca mutlu etti. Nakil sürecinin bitmesi öğle saatlerini buldu. Akşam saatlerinde ameliyatı bitirdik. Bayramın ilk günü tamamen hastanede geçirmiş olduk. Ailemizle beraber bayramı kutlayamadık ama bir insanın hayatına dokunmuş olmanın, sağlığına katkıda bulunmanın sevinci bizi çok mutlu etti. Bayram bizim için çok daha büyük bir anlam kazanmış oldu. Hastamız için de çok özel bir bayram oldu, hayatında bir dönüm noktası oldu. Diyalizden kurtuldu, kendi böbreğiyle bundan sonra bağımsız bir hayat sürecek."

Kaynak: AA