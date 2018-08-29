Bingöl'deki hastanelerde 85 doktor kadrosu açıldı

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bingöl merkez ve ilçelerdeki hastanelerde görevlendirilmek üzere 82. dönem devlet hizmet yükümlülüğü kurası kapsamında 85 doktor münhal kadrosunun açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Müdürlüğümüzün yoğun girişimleri sonucu 82. dönem devlet hizmet yükümlülüğü kurası kapsamında ihtiyaç duyulan birimlere 11 uzman tabip, 74 pratisyen tabip münhal kadrosu açıldı. Doktor atamaları için 11 Eylül 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığınca kura çekimi yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA