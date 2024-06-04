Ergenlik döneminde diyetler uzman kontrolünde yapılmalı

Gelişme çağındaki gençler, sosyal medyanın etkisiyle zayıflama kaygısı yaşıyor. Hızla kilo kaybetmek için bilinçsiz diyetler uygulayabiliyorlar.

Uzmanlar, gelişim çağında uygulanan yanlış diyetlerin olumsuz sonuçlarına dikkati çekiyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nevra Koç, "Profesyonel bir pediatri diyetisyeni ile iş birliği yaparak onun eşliğinde zayıflama programına alınarak hedef ağırlığına ulaşmak bu dönem için kritiktir. Bu dönemde fazla kilolardan kurtulmak için bilinçsiz yapılan diyetlerin tüm vücut sistemlerinde ciddi sorunlara yol açtığını, ağır metabolik ve endokrin sorunları oluştuğunu söyleyebiliriz" dedi.

Ergenlerde bilinçsiz diyetlere dikkat

Olumsuz sonuçlar da ortaya çıkarabileceğini söyleyen Koç, "Baş dönmesi, elektrolit dengesizliklerinden dolayı glisemik ataklar, çok düşük kalori diyet uyguladıkları için adet görememe, kemik erimesi ve birçok tiroit bozukluklarına, hormon bozukluklarına yol açmaktadır" açıklamasını yaptı.

Peki gelişim çağında nasıl diyet yapılmalı?

Yeterli beslenerek diyet yapılabileceğini söyleyen Koç, "Basit karbonhidratları kısıtlayarak, yeterli posa alarak öğün düzeyini bozmadan. Hedefe ulaşmak ergenlik döneminde sağlıklı bir zayıflama modelini tercih etmek önemlidir" dedi.